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Мир

Японию накрыл второй мощный тайфун за неделю: десятки тысяч людей готовятся к эвакуации (видео)

13:30 6 сентября 2020
тайфун

В воскресенье 6 сентября, на Японию обрушился мощный тайфун «Хайшен», который вызвал сильные ветры и дожди на юге страны. Ранее в результате тайфуна «Хагибис» в Японии погибли не менее 26 человек, 175 получили ранения, 18 пропали без вести.

По прогнозам метеорологов, страну могут накрыть сильные осадки. Кроме этого, прогнозируют мощный шторм.

В связи с ухудшением погодных условий под угрозой разлива оказались несколько рек на юго-западном острове Кюсю.

По данным японского метеорологического агентства, тайфун несет в себе устойчивый ветер со скоростью до 162 километров в час.

«Хайшен» специалисты приравнивают к урагану 2 категории.

За несколько дней до непогоды местные жители были предупреждены об опасности — им порекомендовали быть готовыми к эвакуации и запастись едой и водой.

Предупреждение об эвакуации было выдано более чем 50 тысячам людей в Окинаве и Кюсю, включая префектуры Кагосима и Нагасаки.

Как сообщает Associated Press, ряд домов остались без крыши и электроснабжения.

Напомним, тайфун «Майсак» прошел вблизи островов японской префектуры Окинава с 31 августа по 1 сентября ночью. Скорость ветра вблизи его центра была в 162 км/ч, порывы — 234 км/час.

«ФАКТЫ» сообщали о проблемах, которые доставил «Майсак» российскому Приморью.

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