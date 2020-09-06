47-летний сын друга президента Путина Аркадия Ротенберга Игорь занял первое место в рейтинге российского издания журнала Forbes среди богатейших детей, связанных с бизнесом их родителей. Дочь миллиардера Лилия также оказалась в списке, заняв пятое место.

Всего в список вошли 11 человек, передает ТАСС.

Известно, что младший Ротенберг является основным владельцем сервисного подрядчика «Газпрома» компании «Газпром бурение». Его состояние издание оценило в $ 950 млн. Ему также принадлежит 23,5% компании «РТ-Инвест Транспортные системы» — оператора системы «Платон» по сбору платы c большегрузных автомобилей.

Новость прокомментировали в соцсетях.

Российский оппозиционер, бывший миллиардер Михаил Ходорковский так отреагировал на первенство младшего Ротенберга: «Неловкий момент, когда тебе 47 лет, твое состояние — $ 950 млн, но Forbes все равно включил тебя в детский рейтинг, потому что деньги тебе дал папа, а папе — приятель».

В сети появились и другие комментарии.

Напомним, скандально известный Крымский мост строила компания Аркадия Ротенберга «Мостотрест», он обошелся компании в ноль. По словам Ротенберга, заняться строительством Крымского моста его попросил лично президент РФ Владимир Путин. По данным российских СМИ, для того, чтобы достроить мост, Ротенберг продал «Стройгазмонтаж», одну из «дочек» «Газпрома».

В Украине за строительство моста в оккупированный Крым российского бизнесмена Аркадия Ротенберга внесли в базу «Миротворца».

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