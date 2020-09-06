27.57 / 27.76 32.37 / 32.86
Киев: +19
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Кремль превращает Россию в Донбасс: в РФ указали на серьезное падение рейтинга Путина

10:16 6 сентября 2020
Путин

В России резко падает рейтинг президента Путина, который в этом году обнулил свой президентский срок, изменив Конституцию РФ. Путинская Россия остается изолированной, она превращается в тот условный Донбасс, который появился после прихода «русского мира».

Такое мнение высказала обозреватель «Эха Москвы» Юлия Латынина.

Журналистка напомнила, что на Донбассе происходит ситуация, когда стало выгодным насилие, там ценят право кулака и уничтожают несогласных, насилие приносит социальный статус.

Она считает, что по мере падения рейтинга Путина, количество его оппонентов, которых он будет бить и убивать, будет только расти.

«И фактически это означает, что ради сохранения своей власти Кремль превращает Россию в Донбасс», — отмечает Латынина.

«Ради сохранения власти Кремль превращает Россию в такую территорию, где, естественно, по определению невозможно никакая экономика и никакое процветание, потому что там, где выгодно насилие и где оно приносит социальный статус, там не может приносит социальный статус капитал, там не может приносить социальный статус, если ты хороший бизнесмен, потому что, наоборот, в таком случае твой бизнес только становится магнитом для тех, кто осуществляет насилие», — резюмирует журналистка.

По ее словам, Путин перестал быть президентом большинства.

Ситуация в Беларуси — наглядный пример российскому существующему режиму о том, что ожидает его в недалеком будущем.

Напомним, в Беларуси с 9 августа продолжаются протесты против режима Лукашенко. Оппозиционер Светлана Тихановская призвала белоруссов выйти 6 сентября на Марш единства.




44

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Арестович

Перемирие разрушает "ДНР" и "ЛНР" быстрее, чем война, — Алексей Арестович

Шуфрич

Шуфрич у Шустера порассуждал о "яйцах Лукашенко"

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Прогноз погоды

Еще три дня жары: синоптик рассказала, когда наступит похолодание

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер