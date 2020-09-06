Кремль превращает Россию в Донбасс: в РФ указали на серьезное падение рейтинга Путина

В России резко падает рейтинг президента Путина, который в этом году обнулил свой президентский срок, изменив Конституцию РФ. Путинская Россия остается изолированной, она превращается в тот условный Донбасс, который появился после прихода «русского мира».



Такое мнение высказала обозреватель «Эха Москвы» Юлия Латынина.



Журналистка напомнила, что на Донбассе происходит ситуация, когда стало выгодным насилие, там ценят право кулака и уничтожают несогласных, насилие приносит социальный статус.



Она считает, что по мере падения рейтинга Путина, количество его оппонентов, которых он будет бить и убивать, будет только расти.



«И фактически это означает, что ради сохранения своей власти Кремль превращает Россию в Донбасс», — отмечает Латынина.



«Ради сохранения власти Кремль превращает Россию в такую территорию, где, естественно, по определению невозможно никакая экономика и никакое процветание, потому что там, где выгодно насилие и где оно приносит социальный статус, там не может приносит социальный статус капитал, там не может приносить социальный статус, если ты хороший бизнесмен, потому что, наоборот, в таком случае твой бизнес только становится магнитом для тех, кто осуществляет насилие», — резюмирует журналистка.



По ее словам, Путин перестал быть президентом большинства.



Ситуация в Беларуси — наглядный пример российскому существующему режиму о том, что ожидает его в недалеком будущем.



Напомним, в Беларуси с 9 августа продолжаются протесты против режима Лукашенко. Оппозиционер Светлана Тихановская призвала белоруссов выйти 6 сентября на Марш единства.











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