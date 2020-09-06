"Он перестанет пить коньяк по утрам?": опальный дьякон РПЦ раскритиковал крещение Депардье

Новость о том, что французский актер Жерар Депардье принял православие, прокомментировал диакон Андрей Кураев, которого российский патриарх Кирилл запретил в служении.

Известный христианский публицист считает, что актер не пришел в православие через убеждения, путем мучительных поисков и непростых решений.

Кураев искренне переживает за судьбу церкви и вообще христианства в России. Для него неприемлемо происходящее. Он считает, что Депардье в своей жизни не станет смиренным, не изменит привычки, которые не поощряются церковью.

«Он перестанет пить коньяк по утрам? Депардье крестили. Католика — перекрестили. Перекрестили окроплением. Окропили без предыдущего оглашения. И наверняка без сколь-либо внятного решения (обещания) хоть в чем-то изменить свою жизнь. Бог ему в помощь. Но торжеством православия я это считать не могу», — пишет Кураев.

Актер объяснял свое желание стать православным «любовью к православной литургии» и «связью с православным духовенством».



Напомним, в 2013 году Депардье получил российский паспорт. Одно время жил в российском Саранске. Потом глава Чечни Рамзан Кадыров подарил ему квартиру в центре Грозного. Постоянно проживает актер в Бельгии. В 2018 году он заговорил о получении турецкого гражданства. Актера часто сопровождают скандалы.

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