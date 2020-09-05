В Германии заговорили о заморозке строительства "Северного потока — 2" на два года

Отравление российского оппозиционера Алексея Навального заставило Запад искать средства, которые бы заставили Россию провести беспристрастное расследование и наказать виновных. В Германии в качестве санкции предложили на два года заморозить строительство «Северного потока-2».



Кандидат на пост лидера правящей партии Германии ХДС Фридрих Мерц заявил немецкому изданию Bild в пятницу, 4 сентября, что после отравления Навального Европа должна немедленно отреагировать.

«Предлагаю немедленно заморозить строительство на два года, то есть мораторий. К сожалению, Путин понимает только этот язык», — сказал Мерц.

Тем временем глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес заявил, что убытки некоторых европейских компаний от остановки проекта могут достигать миллиардов евро, передает Tagesschau.

Специалисты прогнозируют: если поток будет остановлен, то цены на газ в ЕС заметно вырастут.

Несмотря на то, что украинские власти ранее призывали Европу заблокировать этот проект, поскольку он способствует сохранению энергетической зависимости ЕС от России, а также наносит значительный ущерб Украине, лишая ее ежегодного дохода в размере двух миллиардов долларов, в ФРГ признавали, что «Северный поток-2» весьма привлекателен для Германии.

Напомним, 2 сентября военные специалисты Бундесвера заявили, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». После этого немецкие политики начали менять отношение к сотрудничеству с Россией и совместному проекту «Северный поток-2».

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