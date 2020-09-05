Президент Туркмении пострелял по бочкам под аплодисменты своих военных: в сети смеются (видео)

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, в угоду которому ранее состарили молодых чиновников, на этой неделе провел выездное заседание Совета безопасности страны. После заседания он и руководители военных ведомств отправились на полигон, где Бердымухамедов вместе с министрами пострелял по мишеням. Отстреляв по мишеням из двух разных пистолетов, Бердымухамедов взорвал стоящие неподалеку бочки, расстреляв их из многоствольного пулемета — «минигана», смонтированного на крыше внедорожника.

Президент Туркменистана отметил, что «для успешного выполнения боевых задач необходимо систематически заниматься военно-прикладными видами спорта», передает туркменское госинформагентство ТДХ.

Пользователи в комментариях с юмором комментируют видео.

Как писали «ФАКТЫ», в прошлом году Бердымухамедов во время концерта к Национальному празднику ахалтекинского скакуна исполнил песню о своем любимом коне Роваче. Туркменский лидер «зачитал рэп» на музыку, которую написал его внук Керимгулы. Они выступили на концерте дуэтом — Керимгулы аккомпанировал на клавишных и подпевал своему деду.

27

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter