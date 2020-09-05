27.56 / 27.80 32.41 / 32.88
Киев: +21
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Президент Туркмении пострелял по бочкам под аплодисменты своих военных: в сети смеются (видео)

11:53 5 сентября 2020
Гурбангулы Бердымухамедов

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, в угоду которому ранее состарили молодых чиновников, на этой неделе провел выездное заседание Совета безопасности страны. После заседания он и руководители военных ведомств отправились на полигон, где Бердымухамедов вместе с министрами пострелял по мишеням. Отстреляв по мишеням из двух разных пистолетов, Бердымухамедов взорвал стоящие неподалеку бочки, расстреляв их из многоствольного пулемета — «минигана», смонтированного на крыше внедорожника.

Президент Туркменистана отметил, что «для успешного выполнения боевых задач необходимо систематически заниматься военно-прикладными видами спорта», передает туркменское госинформагентство ТДХ.

Пользователи в комментариях с юмором комментируют видео.

Как писали «ФАКТЫ», в прошлом году Бердымухамедов во время концерта к Национальному празднику ахалтекинского скакуна исполнил песню о своем любимом коне Роваче. Туркменский лидер «зачитал рэп» на музыку, которую написал его внук Керимгулы. Они выступили на концерте дуэтом — Керимгулы аккомпанировал на клавишных и подпевал своему деду.

27

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Крым, водоем

Ливни не помогут: оккупанты объяснили, почему водохранилища Крыма останутся незаполненными

Алексей Навальный

Порцию очень точно рассчитали и подсыпали Навальному в чай, — создатель "Новичка"

Гурбангулы Бердымухамедов

Президент Туркмении пострелял по бочкам под аплодисменты своих военных: в сети смеются (видео)

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер