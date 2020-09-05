Волосы срезали вместе с кожей: врач скорой помощи рассказала о зверствах силовиков в СИЗО Минска

Врач-волонтер одной из минских больниц рассказала, какие травмы задержанные белорусскими силовиками люди получали в СИЗО.

Невролог, работающая на скорой помощи, дала интервью DW, в котором сообщила, что ночь с 13 на 14 августа осматривала людей, выходивших из Центра изоляции правонарушений (ЦИП) на Окрестина.

«Вначале выпускали тех, кто, если можно так сказать, не очень пострадал: люди были с синяками, но выходили сами и довольно бодро. После 3 часов ночи стали освобождать тех, кто был сильно избит. У них были так называемые „очки“ — стекающие синяки под глазами. Такие появляются при травмах головы средней степени тяжести. Я осматривала людей с проломленным черепом, то есть была видна вмятина от удара тупым предметом», — рассказала врач.

Она отмечает, что людей особо сильно били по ногам. Результатами были огромные гематомы и переломы конечностей: пальцев, лучевых костей, повреждения суставов, инфицированные переломы.

«Запомнился парень, которому дреды срезали вместе с кожей головы. По его словам, сотрудники изолятора не любят людей, которые чем-то внешне отличаются: если у человека был пирсинг или татуировки, били больше других. Говорили еще, что задержанных делили на группы и помечали краской: наносили на одежду или просто на голову. Например, если при обыске в телефоне находили фото с акций протеста, белый браслет или бело-красно-белый флаг, человека помечали и избивали с особым усердием», — добавила невролог.

При этом практически все, с кем общалась врач, говорили, что за трое суток ели, в лучшем случае, один раз.

Ранее сообщалось, что в Минске ОМОН подогнал автозаки к женскому маршу солидарности.

192

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter