Порцию очень точно рассчитали и подсыпали Навальному в чай, — создатель "Новичка"

Доза смертельно опасного нервно-паралитического яда «Новичок», которую подсыпали в чай российскому оппозиционеру Алексею Навальному, была очень точно расчитана. Об этом сообщил бывший сотрудник российского Государственного НИИ органической химии и технологии Владимир Углев.

Ученый был одним из разработчиков ядовитых веществ класса «Новичок». По его версии, для отравления политика было использовано очень малое количество вещества. Это могло быть одно из четырех соединений из группы «Новичок» (А-230, А-232, А-234, А-242) или их аналоги. Эти вещества были разработаны в СССР в 1980−90-е годы и имеют чрезвычайно высокую токсичность, сообщает Deutsche Welle.

«Сейчас можно предположить, что вещество было очень точечно отдозировано. Я так думаю, что не более 2−4 мг», — сказал он.

Углев считает, что при таком маленьком количестве вещества симптомы отравления проявляются не сразу.

«Проявления симптомов и их наличие зависит от количества вещества. При таком минимальном поступлении симптомы могут быть очень неясно выраженными, такие как миоз (сужение зрачка. — Авт.). В данном случае, скорее всего, вещество было получено перорально (путем проглатывания. — Авт.). Поэтому вообще какие-то проявления, кроме миоза, вряд ли были. Основные симптомы должны проявиться значительно позже — не в течение получаса, в течение нескольких часов», — сказал он.

Президент США Дональд Трамп недавно впервые прокомментировал информацию об отравлении Навального, сообщает CGTN.

«Я точно не знаю, что произошло. Ситуация мне кажется трагичной. Это ужасно. Это не должно было случиться. У нас еще нет четких доказательств, но мы посмотрим внимательнее», — заявил он.

Как писали «ФАКТЫ», ранее обеспокоенность в связи с отравлением Навального высказали политики Великобритании, Германии, а также руководство НАТО.

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