Выпустили на волю и без помощи посла: в Беларуси освободили задержанного украинского журналиста

В Беларуси, где с 9 августа проходят массовые акции протеста против фальсификации результатов президентских выборов, в пятницу, 4 сентября, из тюрьмы освободили задержанного за участие в протестах украинского журналиста.

Об этом в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера» рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Добиться этого, по словам министра, удалось даже без присутствия в Минске посла Украины.

«Без присутствия посла мы смогли освободить гражданина Украины, журналиста, из тюрьмы в Беларуси. Мы его освободили и он уже на свободе, хотя его белорусы задержали за якобы участие», — рассказал Кулеба, не назвав при этом имени журналиста и издание, которое он представляет.

По словам Кулебы, отозванный на консультации посол в Беларуси Игорь Кизим до сих пор находится в Украине.

«Я вызвал посла на консультации и четко заявил, что этот шаг никоим образом не окажет негативного влияния на способность Украины получать необходимую информацию и защищать права граждан на территории Беларуси. Все национальные интересы Украины будут защищены», — добавил Кулеба.

Напомним, что в Беларуси во время протестов задержали по меньшей мере десять журналистов, которые выполняли свои профессиональные обязанности. Большинство задержанных получило наказание в виде ареста (наиболее краткосрочный предусматривает пять суток) и штрафа, минимальный размер которого составляет 210 белорусских рублей (более двух тысяч гривен).

Также напомним, что в августе задержанных в Минске украинских журналистов телеканала «Настоящее время» Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка депортировали в Одессу.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по мнению народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестора Шуфрича, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко цепко держится за власть и протесты вряд ли вынудят его уйти в отставку.

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