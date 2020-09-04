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Белорусская разведка опубликовала записи скандального разговора о якобы фальсификации дела об отравлении Навального

21:11 4 сентября 2020
Алексей Навальный

Белорусская разведка якобы перехватила разговор между Варшавой и Берлином о «фальсификации» отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого», который связывают с пресс-службой президента Беларуси Александра Лукашенко.

«Для особо неверующих решили раскрыть детали того самого разговора», — сказано в сообщении.

Однако даже росСМИ усомнились в правдоподобности записи.

«В этом треке идеально все — голос из фильмов 90-х, представитель ФРГ говорящий про „на войне всякие методы хороши“ и ощущение абсолютного сюра», — сообщает Telegram-канал Mash.

«Подтверждает эта запись что-то совсем другое», — пишет Telegram-канал Baza.


Более того, был вскоре появились ролики, едко высмеивающие информацию белорусской разведки.

Ранее сообщалось, что Украине предложила ввести санкции к России из-за отравления Алексея Навального.

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