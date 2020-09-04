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Королева Елизавета превратила один из своих дворцов в публичный кинотеатр (фото)

19:39 4 сентября 2020
Королева Елизавета

Королева Великобритании Елизавета II, которая ранее наладила выпуск джина на травах из собственного сада, превратила один из своих дворцов в автокинотеатр. В ее норфолкском поместье Сандрингем будут давать киносеансы под открытым небом, которые можно будет смотреть, сидя в собственном автомобиле.

«Королевский» кинотеатр заработает в конце сентября. В расписании указаны такие фильмы, как «1917», «Рокетмен», «Звезда родилась», мультфильмы «Моана», «История игрушек» и другие картины.

Как пишет издание People, билет стоит около 40 долларов за одну машину.

В Сандрингемском дворце Елизавета и ее семья традиционно встречают Рождество. В настоящее время Ее Величество отдыхает в своем шотландском замке Балморал. Осенью она вернется в Виндзорский замок, где она ранее пребывала на карантине. И будет лишь время от времени посещать Лондон, останавливаясь в официальной королевской резиденции — Букингемском дворце.

Сандрингемский дворец

Ранее «ФАКТЫ» писали, что королева Елизавета II выиграла в суде дело против бывшего дворецкого принца Чарльза.

Читайте также: Елизавета II покидает престол? Три признака, что королева не будет править до конца жизни.

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