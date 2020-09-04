Как к отравлению Навального причастен Пригожин и каковы его мотивы: подробный анализ

В начале нулевых, когда я только пришел на первое место своей работы, было достаточно много обсуждений о преимуществах и недостатках Владимира Путина в качестве нового президента Российской Федерации. Однако многие собеседники сходились во мнении, что жизненным опытом, глубиной подготовки и морально-психологическими качествами, необходимыми для эффективного управления враждебной средой, которой была Россия, обладают всего три категории людей: оперативные сотрудники разведывательных органов, успешные бизнесмены со взлетами и падениями за плечами и успешные представители преступных группировок, которые прошли многолетнее заключение. Таким образом, союз бывшего офицера КГБ Путина и бывшего вора и заключенного Евгения Пригожина кажется достаточно органичным. Особенно, учитывая их работу в одном городе — Санкт-Петербурге. Таким же органичным, каким мог быть тандем Путина и Януковича, который «по малолетке» тоже успел посетить места не столь отдаленные.

Теперь Пригожину не нужно общаться с журналистами, так как он владеет своей собственной медиагруппой под названием «Патриот»

Общеизвестным является факт тесного сотрудничества Владимира Путина с лидером Тамбовской ОПГ Владимиром Барсуковым (Кумариным). Один из ближайших соратников Путина, его бывший телохранитель, а ныне глава Росгвардии Виктор Золотов, бывало, светился на некоторых фотографиях с Барсуковым.

«Радио Свобода», в свою очередь, пишет, что у бывшего зэка Пригожина и Золотова сложились хорошие отношения, вероятно, еще до тесного знакомства с Путиным. По всей видимости, причиной служила близость обоих к преступной сфере Санкт-Петербурга.

Длительное время, уже после того, как Пригожин прослыл «поваром Путина», журналисты сетовали на то, что интервью бывший зэк давать не хотел. Хотя представлял значительный интерес для свободных медиа.

Однако все же питерское издание «Город 812» умудрилось взять у него интервью, в котором Пригожин не отказал себе в удовольствии получить свои «15 минут славы». С тех пор то интервью активно растаскивают на цитаты разные медиаплощадки. Хотя не так давно Пригожин повторил этот опыт с тем же изданием.

Тем не менее сейчас у него нет никакой необходимости общаться с журналистами, так как теперь он владеет своей собственной медиагруппой под названием «Патриот», центральным СМИ которой является веб-сайт «РИА ФАН», заблокированный украинскими провайдерами.

Теперь схема медиаприсутствия Пригожина очень проста. Пресс-служба компании «Конкорд», которая принадлежит Пригожину, общается с журналистами исключительно посредством своего паблика «ВКонтакте», где печатает все (или почти все) письменные запросы от журналистов вместе со своими ответами на них.

«РИА ФАН» и другие веб-сайты пригожинского пула перепечатывают эту информацию на своих страницах. Изредка к этому процессу подключаются некоторые Telegram-каналы, находящиеся под общим контролем Алексея Громова — «царя» российской пропаганды. По слухам, Громов также лоббировал проекты Пригожина перед Владимиром Путиным. В частности, те из них, которые относятся к сфере медиа. Например, печально известное ООО «Агентство исследований интернета», или в простонародье «ольгинская фабрика троллей».

По всей видимости, некоторое отношение к Пригожину имеет и ключевой российский политический Telegram-канал «Незыгарь». Если верить расследованию российского оппозиционного издания «Проект.Медиа», «Незыгарь» также контролируется Громовым. Во время предвыборной кампании на российских местных выборах 2019 года этот канал был замечен в активном противодействии Александру Беглову в его желании быть избранным губернатором Санкт-Петербурга. Да и вообще, ключевое анонимное политическое медиа уделяло не здорово большое внимание вопросам Санкт-Петербурга.

Пригожин даже стал фигурантом спецоперации

Дело в том, что Пригожин неоднократно заявлял, что он не чужой человек губернатору Беглову. Ведь, по словам самого Пригожина, именно Беглов дал путевку в жизнь его «продовольственному бизнесу» на бюджетных средствах, представив пригожинский проект в Кремле.

10 июля этого года Telegram-канал «Ассамблея» написал, что на временно исполняющего обязанности губернатора Беглова работала целая команда политологов Пригожина. Хотя после того, как Беглова избрали, они с Пригожиным поссорились.

Беглов баллотировался на тот же пост, но уже без приставки врио. По согласованию с Кремлем, конечно. Но, как мы знаем, Кремль — он очень разный. И, по всей видимости, планы Ковальчуков и Ротенбергов на девелоперские проекты в северной российской столице были кардинально разными…

Тот же громовский «Незыгарь» в течение полугода активно «мочил» Беглова, публикуя о нем грязь и чернуху. А Пригожин даже стал фигурантом спецоперации. «Незыгарь» опубликовал фотографии наружного наблюдения за Навальным, на которых последний входит в здание отеля Sokos в Санкт-Петербурге. В том же месте через минуту сфотографировали и Евгения Пригожина.

Позже сотрудники «Досье Центра» Михаила Ходорковского в своем расследовании убийства журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР) сообщили, что, согласно взломанным перепискам подчиненных Пригожина, вся эта история была подстроена, чтобы дискредитировать Навального.

Но империя Пригожина решила нанести ответный удар. В начале августа этого года издание пригожинской медиагруппы «Патриот» опубликовало документы политтехнологов о дискредитации оппозиции во время губернаторской кампании в Санкт-Петербурге в 2019 году, в рамках которой победил провластный кандидат Александр Беглов.

Документы представляли собой архив справок, созданные пиарщиками. В конце июля центр «Досье» Михаила Ходорковского опубликовал анонс: в распоряжении аналитиков оказались документы политтехнологического штаба бизнесмена Евгения Пригожина, из которых следует, что он активно вмешивался в российские выборы.

В противовес этому пригожинские медиа опубликовали сказку о том, что их якобы агенты якобы внедрились в редакцию «Досье Центра» Ходорковского и выкрали у него документы, чтобы опубликовать на своих медиаплощадках. Рекурсия лжи во всей своей красе.

Источники российского оппозиционного издания Znak.com утверждают, что причиной такого кандибобера со стороны Пригожина является то, что его люди предлагали Беглову отплатить услуги политтехнологов путем предоставления структурам Пригожина «прикуривать» от бюджетных денег на рынке вывоза мусора в Санкт-Петербурге. Однако кто-то этот сегмент уже занял. Поэтому Пригожин решил отомстить Беглову.

Кандибобер с публикацией сливов на своих площадках Пригожину не помог, и очередное расследование «Досье Центра», посвященное вмешательству фигуранта в российские выборы, все равно увидело свет.

Однако наиболее интересными являются его отношения с Алексеем Навальным, которые приобрели характер публичного конфликта в последние недели перед отравлением лидера российской оппозиции ядом «Новичок». О том, что Навальный был отравлен веществом, близким по составу к отравляющему средству «Новичок», уже сообщили немецкие власти со ссылкой на клинику «Шарите», в которой Навальный находится.

По словам Навального, эпидемия в детсадах была вызвана плохим качеством продуктов, которые поставляли компании Пригожина

Дело в том, что некоторое время назад Навальный и его коллега по Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь опубликовали расследование о детском питании, которое осуществляется за бюджетные деньги структурами, аффилированными с Пригожиным.

В декабре 2018 года в Москве была зафиксирована вспышка дизентерии и шигеллёза в детских садах. По словам Навального, эпидемия была вызвана плохим качеством продуктов, которые поставляли в детсады компании Пригожина «Вито-1» и «Конкорд».

Компания «Московский школьник» (которая отрицает связи с Пригожиным), а также компания Пригожина «Конкорд» подали в суд на ФБК. Правда, позже Пригожин официально «выкупил» и права требования возмещения репутационного ущерба по отношению к Навальному и у «Московского школьника».

По сути, именно Навальный принудил Пригожина стать публичным человеком. Теперь бывший зэк, который сторонился журналистов, раздает едкие комментарии направо и налево. Только в контексте отравления оппозиционера он дал около десятка интервью, которые широко распространяются русскоязычными медиа.

Еще год назад с Навального и Соболь российский суд постановил взыскать около 88 миллионов рублей якобы за расторгнутые контракты с отравителями детей после расследования ФБК. Именно право требования этого долга и выкупил Пригожин. Но очевидно, что медианаступление Навального против отравителей детей только разворачивалось. Тем более что юристы ФБК представляли в судах семьи пострадавших детей.

Именно это и могло послужить мотивом физического устранения Навального. А весь медиахайп, который Пригожин поднимает по поводу своих комментариев относительно Навального, должен, по замыслу его политтехнологов, отвести от него подозрения.

Так или иначе, в данный момент многое зависит от Берлина, ибо никакой надежды на элементарную справедливость для Навального, просто не существует.

Напомним, в НАТО провели экстренное заседание по поводу отравления российского оппозиционера Алексея Навального и заявили, что не сомневаются в доказательствах немецких экспертов о применении яда «Новичок».

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