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Мир

В Минске студентов университета жестко задержали за исполнение «Марсельезы» (видео)

17:39 4 сентября 2020
Задержание

В пятницу, 4 сентября, белорусские силовики задержали нескольких студентов Минского лингвистического университета за то, что в холле вуза спели французский гимн «Марсельезу». Жесткие действия силовиков уже стали постоянными во время акций протеста, проходящих в стране.

Как передает TUT.by, «Марсельезу» пели около 50 человек, среди которых большинство — девушки. Французский гимн исполнялся на английском языке. Затем в холл университета ворвались сотрудники ОМОНа и задержали студентов, которые исполняли гимн, содержащий строки, с призывом к борьбе.

Одна из студенток, отметила, что администрация вуза не реагировала на задержания. Где сейчас находятся задержанные студенты — неизвестно.

Ранее сообщалось, что из-за пыток силовиков многие белорусы обратились в ООН.

Скриншот: TUT.BY

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