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Мир

"Применение такого оружия ужасает": в НАТО обсудили отравление Навального

15:19 4 сентября 2020
Алексей Навальный

В НАТО, где провели экстренное заседание по поводу отравления российского оппозиционера Алексея Навального, заявили, что не сомневаются в доказательствах немецких экспертов о применении отравляющего агента «Новичок».

«Доказательства не вызывают сомнений. Навальный был отравлен боевым нервно-паралитическим веществом из группы „Новичок“. Применение такого вида оружия ужасает», — цитирует генсека Альянса Йенса Столтенберга «Европейская правда».

По его словам, Россия, на территории которой произошло отравление, должна ответить «на серьезные вопросы» — использование химического нервного агента является нарушением международного права.

«Мы призываем РФ полностью сотрудничать с беспристрастным международным расследованием, чтобы привлечь виновных к ответственности», — заявил Столтенберг.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России попытались возложить ответственность за отравление Навального на западные спецслужбы, а выгораживающий Путина Александр Лукашенко поведал о неком «перехваченном разговоре Варшавы и Берлина, в котором якобы обсуждалась фальсификаця отравления российского оппозиционера.

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