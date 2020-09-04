"Применение такого оружия ужасает": в НАТО обсудили отравление Навального

В НАТО, где провели экстренное заседание по поводу отравления российского оппозиционера Алексея Навального, заявили, что не сомневаются в доказательствах немецких экспертов о применении отравляющего агента «Новичок».

«Доказательства не вызывают сомнений. Навальный был отравлен боевым нервно-паралитическим веществом из группы „Новичок“. Применение такого вида оружия ужасает», — цитирует генсека Альянса Йенса Столтенберга «Европейская правда».

По его словам, Россия, на территории которой произошло отравление, должна ответить «на серьезные вопросы» — использование химического нервного агента является нарушением международного права.

«Мы призываем РФ полностью сотрудничать с беспристрастным международным расследованием, чтобы привлечь виновных к ответственности», — заявил Столтенберг.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России попытались возложить ответственность за отравление Навального на западные спецслужбы, а выгораживающий Путина Александр Лукашенко поведал о неком «перехваченном разговоре Варшавы и Берлина, в котором якобы обсуждалась фальсификаця отравления российского оппозиционера.



23

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter