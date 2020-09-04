Обанкротился крупнейший бордель Европы Pascha

В Германии, где в августе этого года заявили о второй волне коронавируса, обанкротился крупнейший бордель Pascha — причиной стал карантин и запрет на проституцию.

Как пишет «МК.ру», федеральная земля Северная Рейн-Вестфалия, где расположен бордель, запретила проституцию пять месяцев назад из-за COVID-19.

Об этом публичном доме известно, что он располагается в 11-этажном здании и что в борделе обычно работали 120 «жриц любви» на внештатной основе. Заведение принимало ежедневно до тысячи клиентов, его открыли еще в 1972 году — бордель стал первым в Европе многоэтажным заведением такого типа.

До карантина заведение работало круглосуточно, клиенты платили по 5 евро за вход, а о сумме за услуги договаривались уже с женщинами, которые оставляли себе все деньги, однако платили за аренду комнату по 180 евро в сутки. В эту сумму включали питание, медобслуживание и 20 евро ежедневного налога, взимаемого властями, в том числе и местный «налог на удовольствия» в размере 6 евро.

Кстати, бордель рекламировал гарантию возврата денег в случае неудовлетворительного обслуживания клиента

Теперь директор борделя сетует на то, что секс-услуги в Германии по-прежнему оказывают, однако «анонимно и без уплаты налогов»…

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», власти Германии решили с августа проводить бесплатный тест на коронавирус гражданам из 130 стран, включенных в национальный «красный список», куда входила и Украина. Тесты решили проводить в аэропортах, на вокзалах и в портах, и оно является обязательным для всех прибывающих в страну.

263

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter