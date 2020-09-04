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Во время свадебной фотосессии погибли невеста и визажист, а фотограф пропал без вести (видео)

12:06 4 сентября 2020
Руки жениха и невесты

На свадьбе в китайском городе Вэньчжоу в провинции Чжэцзян произошла трагедия. Новобрачные решили устроить фотосессию на берегу Восточно-Китайского моря — несмотря на сильный шторм.

Как сообщает издание Newsflare, когда молодожены готовились снять эффектный кадр, на риф, где они стояли, обрушилась гигантская волна, смывшая жениха, невесту, визажиста и фотографа. Позже спасатели нашли тела невесты и визажиста. Фотограф числится пропавшим. Спастись удалось только жениху. Очевидцы засняли на видео попытки спасти тонувших людей.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Пять минут семейной жизни: молодожены погибли в ДТП, выезжая из здания суда, где регистрировали брак.


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