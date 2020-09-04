В четверг, 3 сентября, в американском городе Рочестер, штат Нью-Йорк, были уволены со службы семеро полицейских. Их обвиняют в убийстве темнокожего Дэниела Пруда, которое было совершено еще в марте. Однако шокирующие подробности гибели афроамериканца стали известны только сейчас, после того как адвокат родственников Пруда получил в свое распоряжение видеозапись, сделанную одним из полицейских в день задержания Дэниела 23 марта 2020 года.

На видео голый Пруд сидит посреди улицы прямо на асфальте в окружении офицеров полиции. Руки Дэниела скованы наручниками у него за спиной. На голове надет пластиковый мешок, тесемки которого затянуты.

«Дай мне пистолет! Дай мне пистолет!» — пытается кричать Пруд. Трое полицейских толкают с силой так, что афроамериканец оказывается лежащим, при этом его лицо прижато к асфальту, мешок остается на голове. Офицеры велят ему успокоиться и не плеваться. В таком положении Дэниел находится две минуты. Он перестает шевелиться. «С тобой все в порядке, приятель?» — спрашивает один из офицеров. Пруд молчит. Полицейский вызывает бригаду скорой помощи.

Дэниела доставили в больницу, где он скончался 30 марта. В заключении о смерти сказано, что Пруд умер в результате «осложнений от асфиксии». Указывается, что налицо все признаки убийства. Кроме того, в организме покойного обнаружено высокое содержание вещества фенциклидин, известного как наркотик «ангельская пыль».

Адвокат родственников Пруда Эллиот Долби-Шилдс рассказал газете The New York Times, что Дэниел приехал в Рочестер к своему брату Джо и был вынужден остаться у него из-за введенного властями штата Нью-Йорк карантина.

Вечером 23 марта Джо Пруд позвонил в службу 911 и сообщил, что его брат убежал из дома «в крайне возбужденном состоянии». Он сказал диспетчеру, что у Дэниела есть давние проблемы с психикой, он состоит на учете.

Спустя несколько минут диспетчер 911 зафиксировал еще один звонок. В службу обратился водитель грузовика. Он сообщил, что по одной из улиц в Рочестере бегает голый темнокожий и кричит, что заражен коронавирусом. Этот мужчина попытался залезть в кабину грузовика. При этом он плюется.

На вызов отправились патрульные машины. Информация подтвердилась. Шеф полиции Рочестера теперь утверждает, что его подчиненные действовали сначала по инструкции. Мешки с завязками используются полицейскими в тех случаях, когда есть угроза заразиться в ходе задержания. Дэниел Пруд плевался и кричал, что он инфицирован.

Безусловно, дальнейшие действия офицеров шеф полиции не одобряет. Он также опровергает обвинение адвоката в том, что власти якобы пытались скрыть обстоятельства гибели Пруда и потому так поздно предоставили видеозапись задержания.

Обнародование видео вызвало волнения в Рочестере. Более ста активистов собрались 3 сентября у здания полицейского управления. Пришли также Джо Пруд и адвокат Долби-Шилдс. «Я позвонил в полицию, чтобы получить помощь, а не для того, чтобы они линчевали моего брата!» — заявил Джо.

Акция протеста в Рочестере

Убийство Дэниела Пруда произошло за два месяца до гибели Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Темнокожий, как известно, был задушен полицейским во время задержания. Этот инцидент вызвал массовые протесты против расизма и произвола полиции не только в США, но и во многих других странах мира. Они не стихают до сих пор, подогреваемые новыми случаями. Так, в конце августа в городе Кеноша, штат Висконсин, патрульные произвели семь выстрелов в спину безоружного темнокожего Джейкоба Блейка, когда он садился в свою машину. На заднем сиденье при этом находились трое маленьких детей Блейка. Все произошло на их глазах. Джейкоб выжил, но находится в критическом состоянии в больнице. Ему сделали несколько операций, однако врачи говорят, что пациент скорее всего останется инвалидом. Блейка парализовало — одна из пуль попала в позвоночник.

330

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter