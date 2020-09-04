В Германии опровергли «разоблачения» Лукашенко по делу Навального

Германия резко отреагировала на попытки Александра Лукашенко выступить с разоблачениями по делу Навального. Лукашенко пытался убедить общественность, что отравление российского оппозиционера — мистификация и операция спецслужб Берлина и Варшавы. В Германии на это заявили о недопустимости подобных фейков.

«Разумеется, утверждение Александра Лукашенко не соответствует действительности. Федеральный канцлер, министр иностранных дел и министр обороны высказали свое мнение о новых событиях в деле об отравлении Навального. Добавить нечего», — приводит РБК позицию правительства Германии.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что якобы белорусская разведка перехватила разговор между представителями Польши и Германии, свидетельствующий о фальсификации истории с отравлением Навального.

До этого представитель российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин пытался связать отравлением Навального с заговором западных спецслужб. В США отметили, что были ошеломлены подобными версиями.



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