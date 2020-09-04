На Владивосток обрушился сильнейший за последние 50 лет ураган – пугающие видео
На Приморье России обрушился мощнейший за последние 50 лет ураган — пришедший с Филиппин тайфун «Майсак». Порывы ветра достигали 43 метров в секунду. Как сообщает официальный сайт правительства Приморского края, менее, чем за сутки, в медицинские учреждения с различными травмами обратились 55 человек. Зафиксирован по меньшей мере один случай со смертельным исходом — на мужчину рухнуло дерево.
В районе пересечения улиц Леонова и Сипягина ветром сорвало обшивку со здания магазина и крышу со складского помещения, которое раньше было частью арсенала ТОФ. Обшивка повредила стоящий во дворе дома автомобиль и сбила с ног девушку, а железные листы с крыши улетели в неизвестном направлении. На кадрах, снятых жителями Леонова, 40, видно, как две девушки пытаются перейти дорогу, но у них из-за сильного встречного ветра это почти не получается. В этот же момент от стоящего рядом магазина на Леонова, 63 отрывается несколько кусков обшивки. Фрагмент бывшей стены прилетает прямиком в одну из девушек, сбивает её с ног и протаскивает по дороге несколько метров. Она, впрочем, тут же поднимается на ноги ей помогает подруга и проходивший мимо мужчина. Также известно, что другой кусок обшивки примерно такой же площади влетел в стоящий во дворе внедорожник и «облепил» его. Несколько мелких частей фасада разлетелись по округе. Одновременно с этим сильный ветер сорвал большой кусок железной крыши со стоящего напротив здания склада. Ранее это была территория ТОФ, сейчас неизвестно. Листовое железо унесло в сторону домов 33 и 34 на Сипягина. О пострадавших неизвестно. Источник: newsvl.ru ⠀ #Newsvl #владивосток #приморскийкрай #приморье #vladivostok #уссурийск #находка #newsvlru
Тайфун нанес ущерб и самим медицинским учреждениям: упавшие из-за сильного ветра деревья повредили кровли на семи зданиях.
Во Владивостоке ветер опрокидывал грузовики, сдувал крыши, сбивал с ног людей. Около 43 500 человек остались без света, занятия в школах были приостановлены.
Ураган стал причиной сбоя в движении пассажирских поездов в регионе.
С Филиппин пришёл сильный тайфун. Все-таки задел нас. Сильная непогода. Мосты уже закрыты. Ветер под 38 м/с и ждут волну до 6−7 метров. Приближается…. *на видео дома не наши, конечно. Мы хорошо спрятались)). Что ж, ещё пол вечера и ночь впереди. Но… Теперь мне нравится непогода. Чувствую ее ближе. Естественно, есть внутри и опасения, и «ооой, даже жутко немножко», и одновременно ВОСТОРГ, самый настоящий. И хочется музыки!. Вот вы бы что послушали?. . #владивосток #тайфунсфилиппин #тайфун2020 #непогода #ураган #сегодняшторм #шторм #яживунапобережье #страшнонемножко #жутьивосторг #восторг #стихия #люблюсентябрьнапобережье #дальнийвосток #влад #дв #3сентября #люблюмузыку #люблюнепогоду #живунапобережье
Ветер такой силы во Владивостоке отмечался в последний раз в 1969 году.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что на стройке в Тюмени ураганный ветер завалил сразу три башенных крана: впечатляющее видео.
468
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter