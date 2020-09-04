На Владивосток обрушился сильнейший за последние 50 лет ураган – пугающие видео

На Приморье России обрушился мощнейший за последние 50 лет ураган — пришедший с Филиппин тайфун «Майсак». Порывы ветра достигали 43 метров в секунду. Как сообщает официальный сайт правительства Приморского края, менее, чем за сутки, в медицинские учреждения с различными травмами обратились 55 человек. Зафиксирован по меньшей мере один случай со смертельным исходом — на мужчину рухнуло дерево.

Тайфун нанес ущерб и самим медицинским учреждениям: упавшие из-за сильного ветра деревья повредили кровли на семи зданиях.

Во Владивостоке ветер опрокидывал грузовики, сдувал крыши, сбивал с ног людей. Около 43 500 человек остались без света, занятия в школах были приостановлены.

Ураган стал причиной сбоя в движении пассажирских поездов в регионе.

Ветер такой силы во Владивостоке отмечался в последний раз в 1969 году.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на стройке в Тюмени ураганный ветер завалил сразу три башенных крана: впечатляющее видео.

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