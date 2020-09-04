Евросоюз не будет включать Лукашенко в санкционный список: названа причина

Евросоюз, как это раньше сделали Литва, Латвия и Эстония, планирует ввести санкции в отношении Беларуси, однако в санкционном списке не будет Александра Лукашенко, которого белорусский Центризбирком признал победителем президентских выборов.

Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на немецкое издание WELT, против внесения Лукашенко в санкционный список выступает Германия при поддержке Франции и Италии.

Отмечается, что таким образом в ЕС хотя сохранить «каналы связи» с Лукашенко, чему могут помешать санкции. Тем временем страны Балтии и Польша настаивают на обратном.

Ожидается, что санкционный список обнародуют через неделю-две — его должны одобрить все страны Евросоюза.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Евросоюзе пришли к политическому согласию по поводу санкций против окружения Александра Лукашенко — в списке может оказаться 20 человек.

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