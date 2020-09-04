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Мир

Европа шокирована убийством пяти маленьких детей в Германии (фото)

9:56 4 сентября 2020
Полициейское оцепление в Золингене

В пятницу, 4 сентября, немецкая полиция сообщила некоторые детали шокирующего преступления, совершенного накануне в городе Золинген, федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия. Там в многоквартирном доме были обнаружены тела пятерых детей — трех девочек в возрасте 18 месяцев, 2 и 3 лет, а также двух мальчиков 6 и 8 лет.

Полицию вызвала по телефону бабушка детей, проживающая в Менхенгладбахе, который расположен в 60 километрах от Золингена. Она позвонила, после того как к ней приехал ее старший внук. 11-летний мальчик рассказал ей, что он вместе с мамой отправился в Менхенгладбах на поезде, но мама вышла раньше, а ему велела ехать к бабушке.

По данным газеты Bild, женщина сразу предположила, что ее дочь убила своих детей. Прибывшие по адресу полицейские обнаружили в квартире тела. Издание утверждает, что вызванные медики пытались привести детей в чувство, но было слишком поздно.

И вот теперь полиция Золингена сообщила, что 27-летняя мать отравила своих детей таблетками. По всей видимости, сделала она это умышленно. Пока не ясно, присутствовал ли ее 11-летний сын по имени Марсель при этом или нет. Показания мальчика не разглашаются.

Дом и квартира в Золингене, где были убиты дети

Полное имя матери не называется. Это запрещено немецким законодательством. СМИ называют ее Кристианой К.

Действительно, Кристиана вместе с Марселем поехала в Менхенгладбах, но по дороге оставила ребенка одного. Затем она появилась на железнодорожном вокзале в Дюссельдорфе. Там женщина бросилась под поезд. Кристиана упала между рельсами, и это спасло ей жизнь. Она получила тяжелые травмы и находится в больнице. Однако состояние подозреваемой не позволяет пока полиции ее допросить.

Трагедия в Золингене шокировала не только Германию, но и всю Европу. История убийства детей мгновенно облетела ведущие СМИ. Мотив преступления устанавливается.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, как в Одесской области жительница села Мирное закопала своего новорожденного ребенка на кладбище.

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