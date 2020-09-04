В четверг, 3 сентября, журналисты из The Insider и Bellingcat заявили, что из финской лаборатории Verifin бесследно исчезли образцы анализов болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева, который был отравлен в 2015 году нервнопаралитическим веществом из семейства «Новичок».

Интерес к делу об отравлении Гебрева, его сына и одного из менеджеров компании болгарского бизнесмена резко обострился сейчас после покушения на российского оппозиционера Алексея Навального. Как уже сообщали «ФАКТЫ», правительство Германии сделало официальное заявление о том, что Навальный был отравлен в России «Новичком». В настоящее время Алексей находится в очень тяжелом состоянии в берлинской клинике Charité. Следы «Новичка» в его организме выявили специалисты Бундесвера, и у правительства ФРГ нет никаких сомнений в выводах экспертов.

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с жестким заявлением, в котором потребовала от Кремля проведения тщательного расследования покушения на Навального и привлечения к ответственности как исполнителей, так и организаторов отравления оппозиционера. Позицию ФРГ поддержали США, Великобритания, Евросоюз. В четверг, 4 сентября, состоится экстренный саммит НАТО, на котором будет обсуждаться реакция альянса в связи с очередным использованием «Новичка» против неугодных Кремлю людей.

Гебрев входит в их число, поскольку его компания занималась поставками оружия в Украину и Грузию, что вызывало недовольство в Москве. Бизнесмен предположил, что стал жертвой отравления «Новичком» после покушения на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, Великобритания. Он и его дочь Юлия были отравлены «Новичком». Это установлено в ходе тщательного расследования, проведенного британскими спецслужбами. Лондон назвал исполнителей этого преступления.

Однако Россия упорно отрицает свою причастность к событиям в Солсбери. Такую же позицию Кремль занял и в отношении отравления Навального. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Германия не предоставила российским следственным органам никаких доказательств наличия «Новичка» в организме «этого человека». Песков и Путин никогда не называют Алексея Навального по имени. Поскольку российские медики, занимавшиеся этим случаем, не обнаружили в организме следов отравляющих веществ, оснований проводить расследование нет. При этом Песков отметил, что правительство Германии не обвиняет российское государство или конкретно кого-то из представителей высшей власти в стране. Поэтому СМИ следует воздержаться от использования подобных формулировок. Пока Кремль не видит оснований для ответного заявления на сказанное канцлером Меркель.

Совершенно очевидно, что в подобной ситуации прояснение обстоятельств отравления Емельяна Гебрева крайне важно. Немецкий журнал Der Spiegel выяснил, что 26 августа клиника Charité обратилась к болгарским властям с просьбой предоставить данные об отравлении Гебрева, чтобы сравнить диагноз обоих пациентов. В Софии были вынуждены сообщить, что образцы анализов болгарского бизнесмена утрачены!

Bellingcat, TheInsider и Der Spiegel провели совместное журналистское расследование. Вот его результаты.

Гебрев, занимающийся торговлей оружием, был госпитализирован 28 апреля 2015 года, после того как потерял сознание на приеме в Софии. Сначала у него внезапно возник зуд в глазу, а потом он потерял сознание и впал в кому. Примерно в то же время стало плохо его сыну и одному из топ-менеджеров компании Гебрева Emco. Всех трое оказались в больнице с признаками тяжелого отравления.

Емельян пролежал около месяца. Его состояние улучшилось. Однако спустя месяц после выписки Гебрев снова был госпитализирован с такими же симптомами. Очевидно, что на него было совершено второе покушение!

Когда Гебрев услышал об отравлении Скрипалей в Солсбери, он увидел в нем поразительное сходство со своим случаем и снова обратился в болгарскую прокуратуру. И тут выяснилось, что один из сотрудников ГРУ, подозреваемых в покушении на Скрипалей, посещал Болгарию незадолго до покушения на Гебрева.

Журналисты Bellingcat и Der Spiegel обнаружили и другие связи между покушениями на убийство и в общей сложности восемью задействованными в операции агентами ГРУ. В начале нынешнего года болгарская прокуратура выдвинула обвинения только против троих из них. В заключении прокуроров подчеркивается, что обвиняемые хотели убить Гебрева «намеренно с использованием неопределенного вещества из органофосфатов», и это несло в себе «угрозу для жизни многих людей».

Органофосфаты в организме болгарского бизнесмена выявили эксперты Verifin. Это расположенная в Хельсинки лаборатория. Она осуществляет контроль за соблюдением конвенции о запрещении химического оружия. Verifin — одна из пяти лабораторий в Европе, аккредитованных Организацией по запрещению химических вооружений (ОЗХО) и получивших разрешение на работу с биоматериалами.

Гебрев получил заключение от финской лаборатории о том, что в его организме обнаружили следы двух ядов, относящихся к боевым отравляющим веществам, подлежащим уничтожению, согласно требованиям ОЗХО.

Теперь, после отравления Навального, было важно провести дополнительные тесты с образцами Гебрева, пишет The Insider. «Но лаборатория Verifin, обязанная хранить образцы, не смогла ни вернуть их, ни объяснить, куда они исчезли. Расследование в Болгарии, уже установившее много деталей преступления, пришлось приостановить. А в связи с отравлением Навального проблема отсутствия образцов становится еще более острой», — подчеркивает The Insider.

Представители Verifin заявили, что обязаны хранить образцы в течение пяти лет. В случае с образцами Гебрева, срок хранения истек 18 июля 2020 года. Так что формально претензий к лаборатории быть не может.

Однако сам Гебрев утверждает, что обращался в Verifin с просьбой провести ряд дополнительных анализов гораздо раньше. Это было связано с расследованием, которое проводила болгарская прокуратура. Весной 2020 года лаборатория сообщила ему, что дополнительные тесты провести не сможет, так как образцов больше нет. «Я был шокирован», — заявил болгарский бизнесмен.

The Insider опубликовал документы, из которых следует, что сам Гебрев и следственные органы Болгарии, начиная с февраля 2019 года, несколько раз обращались в Verifin с просьбой продлить срок хранения образцов настолько, насколько этого требует расследование двух покушений на предпринимателя.

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