Бейруту грозил повторный взрыв: возле порта найден еще один крупный склад селитры

Спустя месяц после масштабного взрыва в Бейруте спасатели в столице Ливана нашли еще одно хранилище опаснейшего нитрата аммония. Детонация могла привести к еще более катастрофическим разрушениям, чем случились 4 августа.

Эксперты подсчитали, что месяц назад к катастрофе привела детонация 2750 тонн аммиачной селитры. 3 сентября в районе морского порта Бейрута были обнаружены еще четыре контейнера с опасным грузом. Там хранились 4,3 тонны нитрата аммония — то есть в полтора раза больший запас.

Как сообщает BBC, военные осмотрели хранилище, но опасную находку не комментировали.

Напомним, во время взрыва 4 августа погибли более 200 людей, свыше 300 тысяч бейрутцев остались без жилья. Катастрофа привела к уличным протестам и к отставке правительства Ливана.

Разборы завалов в Бейруте все еще не закончены. 3 сентября в микрорайоне Геммайзе под обломками разрушенного здания были выявлены признаки жизни. Утром 4 сентября волонтеры работают на месте, надеясь найти спасшихся.

Фото splash247.com

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