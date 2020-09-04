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Мир

В Новосибирске жильцы дома спасли детей из горящей квартиры, растянув под окнами простыню (видео)

5:30 4 сентября 2020
Спасение в Новосибирске

В российском городе Новосибирске, где ветеранов любят поздравлять с Днем победы с автовышек, произошло еще одно «высотное» ЧП, которое также закончилось весьма благополучно.

Об этом пишет местное издание «Сорок седьмой».

«Сегодня утром в Калининском районе был пожар. В квартире загорелись вещи в коробках, пламя охватило всю трёшку», — сказано в сообщении.

К счастью, соседи пострадавшей семьи не растерялись: они выбежали во двор, натянули простыни, чем спасли двоих малышей: трех и четырех лет.

А потом подключились жители с этажа ниже. При помощи веревки они эвакуировали ещё четверых взрослых, обошлось без погибших.

Ранее «ФАКТЫ» писали о случае чудесного спасения в Украине: в Черкассах 38-летний мужчина, рискуя жизнью, спас двоих детей на пожаре. Виталий Загребельный забежал в горящий дом и вытащил оттуда пятилетних братьев-близнецов. Огонь так быстро распространялся по дому, что, опоздай Виталий на пять минут, спасать уже было бы некого.

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