В Беларуси хакеры "объявили в розыск" президента Лукашенко и главу МВД Караева

В Беларуси, где, несмотря на начавшуюся очень, продолжается «революционный август», сайт местного МВД подвергся кибератаке хакеров-патриотов, которые, очевидно, в ответ на репрессии «объявили в розыск» президента страны Александра Лукашенко.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Наша ніва».

Также на сайте появилась информация об объявлении в розыск главы МВД Беларуси Юрия Караева.

Лукашенко и Караев обвиняются в «преступлениях против белорусского народа» и «узурпации власти».

Попадание в «розыск» произошло вскоре после того, как данные об Александре Лукашенко разместили в базу сайта «Миротворец» — президенту Беларуси «вменяют» покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также называют «пособником пророссийских террористов и российских захватчиков».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что правозащитники центра «Весна» и Белорусский Хельсинкский Комитет направили в Комитет против пыток ООН обращение от лица 47 человек, пострадавших в ходе мирных акций протеста в Беларуси, с просьбой провести расследование о систематическом применении пыток на территории страны. Пострадавшие предоставили доказательства того, что начиная с 9 августа белорусские силовики совершали действия, умышленно причиняя гражданам боль, телесные повреждения различной степени тяжести и психологические травмы. В соответствии с международной конвенцией, эти действия можно охарактеризовать как пытки.

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