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Пересадили оба легких: в Мексике провели уникальную операцию по спасению переболевшего COVID-19 пациента

0:23 4 сентября 2020
Пересадка легких в Мексике

В Мексике провели уникальную операцию по спасению жизни пациента, переболевшего коронавирусом: ему, по примеру Европы, впервые в Латинской Америке пересадили оба легких.

Об этом пишет на своем сайте газета Milenio.

Уточняется, что хирургическое вмешательство было проведено в больнице «Кристус Мугерца» в Монтеррее, столице северо-восточного штата Нуэво-Леон.

«Трансплантация такого рода впервые делается для пациента, перенесшего COVID-19», — рассказал газете главный врач медицинского учреждения Анхель Мартинес Вела.

По его словам, 57-летний реципиент должен будет провести в больнице еще как минимум две недели, потому что он по-прежнему подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации.

«Значительную часть работы по насыщению его организма кислородом выполняют его новые легкие, но пока слишком рано говорить об успехе», — добавил Мартинес Вела, подчеркнув, что теперь необходимо следить за тем, чтобы не наступила реакция отторжения органа.

К настоящему времени новым коронавирусом в Мексике заразились 610 957 человек, умерли 65 816 инфицированных пациентов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что впервые операция по пересадке легких пациенту, перенесшему коронавирусную инфекцию, была проведена в китайском городе Ухань, откуда коронавирусная инфекция начала распространяться по миру. В мае врачи больницы при Уханьском университете пересадили легкие 54-летнему мужчине.

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