В России заявили, что Навального отравили западные спецслужбы: США в шоке, Европа думает о санкциях

Пока Европа призывала Россию тщательно расследовать отравление Алексея Навального, в РФ попытались выдать инцидент за спецоперацию западных спецслужб. В США заявили, что шокированы подобными инсинуациями, а в Европе будут думать о новых санкциях против Кремля.

Посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор признался, что был «откровенно ошеломлен» комментариями представителя РФ. Имелись в виду высказывания главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о том, что не исключена причастность Запада к отравлению Навального.

«Предположить, что причиной болезни Навального в Омске каким-то образом мог стать заговор западных спецслужб, — это очень странное и тревожное заявление… Мой российский коллега задался риторическим вопросом, кому это выгодно. Ответ — любому, кто не хочет видеть подъема свободы и гражданского общества и хочет прекращения независимой политической деятельности в России, выгоден этот акт внутреннего терроризма против граждан РФ», — приводит слова посла Гилмора Голос Америки.

В НАТО на 4 сентября назначено экстренное заседание. Предполагается, что оно будет посвящено вопросу отравления российского оппозиционера. Генсек Альянса Йенс Столтенберг обещает брифинг по итогам встречи.

Организация по запрещению химического оружия также высказалась по поводу отравления Навального. В заявлении организации подчеркивается, что любой случай отравления человека с помощью нервно-паралитического агента и сейчас считается и в дальнейшем будет расцениваться как применение химического оружия со всеми последствиями.

В Европарламенте тем временем обсуждают, какие санкции могут заставить Россию провести внестороннее расследование. Как сообщает Deutsche Welle, среди евродепутатов прозвучали предложения о персональных санкциях ко всем причастным к отравлению, то есть как к исполнителям, так и к организаторам. Также популярна идея об экономических санкциях, а конкретно — о заморозке строительства газопровода «Северный поток-2».

Напомним, ранее в Германии заявили, что Навального отравили токсином из группы веществ «Новичок». А Александр Лукашенко утверждает, что белорусская военная разведка якобы перехватила разговор, из которого следует, что вся история с Навальным — фальсификация, и никакого отравления не было.

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