"Пособник террористов": Лукашенко угодил в базу "Миротворца"

Александр Лукашенко внесен в базу «Чистилище» сайта «Миротворец». Это случилось после того, как Беларусь проигнорировала запрос из Украины и выдала России воевавших на Донбассе «вагнеровцев». В досье на Лукашенко он указан как «пособник пророссийских террористов и российских захватчиков».

Еще одной причиной для попадания на «Миротворец» стали просочившиеся сведения о планах Лукашенко создать и возглавить «белорусско-украинский союз». Такую информацию обнародовал премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью польским СМИ. Подобные планы со стороны Лукашенко были расценены как «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Напомним, ранее МИД Украины заявил, что поставил на паузу любые контакты с Беларусью. Украина присоединилась к странам, усомнившимся в соответствии выборов в Беларуси стандартам свободы и честности.

Фото wikimedia.org

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