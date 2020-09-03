Королева Елизавета II выиграла в суде дело против бывшего дворецкого принца Чарльза (фото)

Королева Великобритании Елизавета II, которая ранее запретила своему внуку принцу Гарри и его жене Меган Маркл использовать бренд Sussex Royal, выиграла в суде дело против бывшего дворецкого своего старшего сына принца Чарльза — Гранта Харрода. Проигравшему придется выплатить судебные издержки на общую сумму в 2500 фунтов (более 3300 долларов).

Харрод работал на принца Уэльского в период с 2005 по 2011 год. После ухода со службы он регулярно выступал в популярных английских телевизионных шоу, где давал советы по правилам хорошего тона. Работал помощником принцессы Югославии и Сербии Катарины. А также основал собственную фирму, где обучают правилам этикета, и решил назвать ее «Королевский дворецкий». Грант хотел запатентовать это название в качестве своей торговой марки. И утверждал, что получил разрешение на ее использование, когда уходил с работы.

Однако дворец этому воспротивился. Юристы, выражавшие интересы Ее Величества, утверждали, что Харрод не имеет на это права и не может строить свой бизнес под этой маркой. Никакого разрешения лично от королевы он не получал. И подобное название фирмы вводило бы людей в заблуждение, создавая ложное впечатление, будто бы 42-летний Харрод все еще находится на королевской службе.

Агентство интеллектуальной собственности Великобритании уже отклонило заявку экс-дворецкого.

Грант Харрод

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