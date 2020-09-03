Бывший пресс-секретарь Трампа рассказала, что с ней флиртовал Ким Чен Ын (фото)

Бывший пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби-Сандерс, покинувшая этот пост в 2019 году, выпустила книгу под названием «Говоря за себя», в которой рассказала о своей работе в команде Дональда Трампа. Среди прочего 38-летняя Сара написала о случае, произошедшем во время саммита КНДР-США, состоявшегося в 2018 году в Сингапуре. Это была первая в истории встреча лидеров двух стран.

По словам Сары, женатый руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын пытался с ней заигрывать. Хакаби-Сандерс поведала, что просматривала свои записи, когда вдруг подняла глаза и заметила, что Ким Чен Ын пристально смотрит на нее. «Мы встретились глазами, а Ким кивнул и, казалось, подмигнул мне», — пишет Сара. Она была смущена, потрясена и тут же снова уткнулась в бумаги. «Все, о чем я могла думать, это — что сейчас произошло? Неужели Ким Чен Ын обратил на меня внимание!?».

Как сообщает издание The Guardian, Сара, мать троих детей, рассказала об этом Трампу и теперь уже бывшему главе аппарата Белого дома Джону Келли, когда они вместе ехали в лимузине, направляясь в аэропорт. «Ким Чен Ын флиртовал с тобой! Точно! Он, черт возьми, запал на тебя!», вскричал Трамп. «Пожалуйста, сэр, перестаньте!», — ответила Сара, добавив, что она вовсе не это имела в виду. Однако Трамп шутливо продолжил: «Ну, Сара, это решает все. Ты отправляешься в Северную Корею и принимаешь удар на себя. Твои муж и дети будут скучать по тебе, но ты станешь героиней своей страны!». И они с Келли буквально покатились со смеху.

Белый дом пока не прокомментировал откровения Сары, которые многие сочли очередным проявлением презрения к женщинам со стороны Трампа.

Ким Чен Ын

Сара Хакаби-Сандерс

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Ким Чен Ын мог казнить свою младшую сестру.



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