Страшная динамика: Чехия бьет рекорды заболеваемости COVID-19

За прошедшие сутки в Чехии, которая одной из первых весной этого года вышла из карантина, выявили 650 новых случаев заражения коронавирусом.

Это самый высокий суточный показатель в стране с начала пандемии, сообщает Novinky.cz.

Отмечается, что большое количество новых инфицированных частично связано с увеличением количества проведенных тестов: 2 сентября их сделали почти 11 тысяч.

По словам министра здравоохранения Чехии Адама Войтеха, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, главным образом, в Праге, придется ужесточить карантинные меры. В частности — расширить масочный режим.

Сам министр в настоящее время находится на самоизоляции, поскольку контактировал с главным санитарным врачом Чехии, у которой подтвердился COVID-19.

Прямо сейчас коронавирусом в республике болеют 7022 человека. Из них в больницах находятся 172 пациента, 40 — в тяжелом состоянии. У остальных болезнь протекает легко, они лечатся дома.

Напомним, на утро 3 сентября в Украине подтверждены 128 228 случаев COVID-19. За сутки зафиксировано 2430 новых случаев заражения.

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