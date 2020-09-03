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Компания Маска Space X выведет на орбиту 60 интернет-спутников: прямая трансляция

13:53 3 сентября 2020
ракета

В четверг, 3 сентября, компания Илона Маска SpaceX, которая успешно испытала космический корабль для полетов на Марс, планирует вывести на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink.

По данным компании, передает УНИАН, запуск ракеты запланирован на 08:46 по времени Восточного побережья США (в 15:46 по Киеву).

Через 15 минут после старта ракеты группа спутников Starlink, масса каждого из которых 260 кг, отделится от второй ступени и выйдет на эллиптическую орбиту высотой от 212 до 366 км.

Далее путники с использованием собственных двигателей поднимутся на запланированную орбиту высотой 550 км.

SpaceX — это частная космическая компания Илона Маска. Starlink — спутниковая сеть нового поколения, которая в случае успешного функционирования сможет обеспечить людей по всему миру широкополосным доступом в интернет.

Видео появится за несколько минут до начала трансляции.

Напомним, несколько дней назад SpaceX впервые запустила ракету на полярную орбиту Земли.

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