Лукашенко начал оправдывать Путина в деле об отравлении Навального

После того, как в Германии сделали заявление о нахождении в организме российского оппозиционера Алексея Навального следов яда группы «Новичок», белорусский президент Александр Лукашенко, похоже, подключился к кампании по выведению Кремля из-под удара, заявив о «фальсификациях».

Как передает tut.by, Лукашенко заявил о перехвате белорусской разведкой разговора «Варшавы и Берлина».

«До выступления Меркель (канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Навальному хотели закрыть рот, — Авт.) мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка. Поскольку там (на западных рубежах Беларуси) развернуты части, и мы, конечно, ведем и в радиосфере противоборство с НАТОвцами. И мы перехватили интересный разговор, который отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было», — заявил Александр Лукашенко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес заявил, что Белый дом должен задействовать закон о контроле над химическим и биологическим оружием в связи с ситуацией с Алексеем Навальным, который подвергся воздействию отравляющего вещества.

Фото с сайта gazeta.ru.

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