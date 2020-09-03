27.53 / 27.76 32.33 / 32.81
Киев: +24
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Лукашенко начал оправдывать Путина в деле об отравлении Навального

13:50 3 сентября 2020
Путин и Лукашенко

После того, как в Германии сделали заявление о нахождении в организме российского оппозиционера Алексея Навального следов яда группы «Новичок», белорусский президент Александр Лукашенко, похоже, подключился к кампании по выведению Кремля из-под удара, заявив о «фальсификациях».

Как передает tut.by, Лукашенко заявил о перехвате белорусской разведкой разговора «Варшавы и Берлина».

«До выступления Меркель (канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Навальному хотели закрыть рот, — Авт.) мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка. Поскольку там (на западных рубежах Беларуси) развернуты части, и мы, конечно, ведем и в радиосфере противоборство с НАТОвцами. И мы перехватили интересный разговор, который отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было», — заявил Александр Лукашенко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес заявил, что Белый дом должен задействовать закон о контроле над химическим и биологическим оружием в связи с ситуацией с Алексеем Навальным, который подвергся воздействию отравляющего вещества.

Фото с сайта gazeta.ru.

157

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Бойцы ВСУ

Война на Донбассе закончится при одном условии, но его вероятность крайне мала

Оля Полякова

Оля Полякова вышла на митинг под Кабинетом министров (видео)

Путин и Лукашенко

Лукашенко начал оправдывать Путина в деле об отравлении Навального

Перестрелка в Украинке

К стрельбе в Украинке причастны граждане России

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер