Лукашенко устроил перестановки в руководстве силовиков

Александр Лукашенко, ранее заявлявший, что в случае его ухода с поста президента в Беларуси может начаться «резня», устроил перестановки в силовом блоке.

Как сообщает tut.by, Валерий Вакульчик, ранее руководивший белорусским КГБ, стал государственным секретарем Совета безопасности, а Комитет госбезопасности РБ возглавил Иван Тертель. До этого Тертель некоторое время работал замглавы КГБ и главой Комитета госконтроля.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бывший глава Европейского Совета и экс-премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, как в 2014 году Лукашенко просил поддержки ЕС его идеи «белорусско-украинского союза» во главе с ним.

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