В России объяснили, почему Путин на самом деле спас Лукашенко

Несмотря на то, что личные отношения у Путина и Лукашенко хуже некуда, тем не менее Путин изо всех сил спасал Лукашенко во время массовых протестов в стране. Это спасение из корпоративной солидарности диктаторов.

Такое мнение в интервью Sobesednik.ru высказал политолог Леонид Радзиховский.

По словам эксперта, падение Лукашенко — это мрачное предзнаменование для Путина на 2024 год.

«Ведь либо создается прецедент ухода диктатора под давлением народа, либо создается прецедент, когда диктатор, несмотря на давление народа, остается», — отмечает политолог.

Радзиховский уточняет, что Путин не заинтересован в самой Беларуси. Он хочет показать народу России, кто в доме хозяин.

«. ничего у вас не выйдет. Сидел на пяти аршинах и сидеть буду! Вот вам пример — Лукашенко. Ни черта вы не смогли его выкинуть. И меня не сможете!», — так эксперт воспроизводит возможные мысли российского диктатора.

Радзиховский считает, что только по этой единственной причине Путин поддерживал «ненужного и ненавистного ему Лукашенко».

Он также уточнил, что сейчас вероятность ухода Лукашенко уже крайне мала.

Напомним, Радзиховский считает, что возможный захват Россией теперешней Беларуси станет «безумной» ошибкой Путина.

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