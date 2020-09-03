Знаменитый фокусник и трюкач пролетел на высоте 7600 метров на связке из 52 гелиевых шаров (видео)

Известный американский иллюзионист и трюкач Дэвид Блэйн порадовал публику новым шоу. Он совершил полет над пустыней в Аризоне на связке из 52 наполненных гелием шаров. Максимальная высота, на которую поднялся 47-летний Дэвид, составила около 7600 метров. Свою трюк он назвал «Вознесение». Полет, продлившийся около часа, передавался в прямом эфире на YouTube. Как сообщает CNN, на землю американец вернулся с помощью парашюта.

Блэйн заявил, что каждое его новое представление раздвигает границы возможного. В числе его предыдущих представлений было «захоронение» заживо в пластиковом контейнере, заморозка во льду, 35-часовое стояние на вершине 22-метровой колонны, 44-дневное заточение без еды в подвешенном над рекой Темзой ящике, задержка дыхания на 17 минут и 4 секунды.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Дэвид Блейн шокировал публику абсолютно невероятным трюком.

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