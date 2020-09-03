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Мир

Безумная ошибка: Путина предупредили о последствиях захвата Беларуси

10:21 3 сентября 2020
Путин и Лукашенко

После того, как в России изменили Конституцию страны и обнулили президентские сроки Владимира Путина, Кремлю нет смысла поглощать Беларусь. Путин уже решил свой вопрос пребывания у власти, теперь Союзное государство ему не очень нужно.

Об этом в интервью Sobesednik.ru заявил политолог Леонид Радзиховский.

По мнению эксперта, захват Беларуси еще год назад имел бы для Путина смысл. Теперь присоединять ее бессмысленно: экономика развалена, уровень жизни ниже, чем в России, население — 10 миллионов. России придется сильно вкладываться в экономику Беларуси, ощущая западные санкции.

«Кроме того, присоединяя Беларусь, ты получаешь сильные сепаратистские настроения. И страшную реакция Запада. Американцы уже порадовали заявлением, что Путин должен уважать суверенитет Беларуси», — уточнил Радзиховский.

Напомним, некоторые эксперты считали, что протесты в Беларуси против режима Лукашенко могли быть подавлены с помощью российских силовиков и это могло бы стать началом российского вторжения в страну.

Кремль действительно готовил резерв силовиков, которых в любой момент могли перебросить в Беларусь для подавления народных протестов. Но позже от такого сценария отказались.

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