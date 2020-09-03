Россиян готовят к подорожанию продуктов, но причиной называют Навального

После того, как в Германии сделали официальное заявление об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального «Новичком», в Москве резко в цене выросли доллар и евро. Падение рубля не сразу, но отразится и на потребительских ценах.

Об этом «МК» рассказал президент Российской ассоциации экспертов ритейла Андрей Карпов.

По его мнению, осенью россияне еще не очень ощутят повышение цен на продукты — это связано и с урожаем, и с наличием запасов внутри страны, закупленных по старому курсу.

Значительное повышение цен на основные товары потребления возможно к зиме. Причем речь не только об импортных товарах, но и об отечественных. Люди будут вынуждены покупать меньше и по нижней ценовой грани.

Эксперт также считает, что дефицита товара не будет, но можно ожидать снижение ассортимента и его качества.

Напомним, 2 сентября правительство ФРГ сделало официальное заявление о том, что лаборатория Бундесвера нашла в организме Алексея Навального следы яда группы «Новичок». Россию призвали объяснить произошедшее.

В Кремле открестились от причастности к отравлению политика. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил о том, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про отравление Навального «Новичком», у России нет таких данных. Якобы российские специалисты из нескольких лабораторий не обнаружили в организме Навального отравляющих веществ.

Власти США и Великобритании заявили, что будут работать с союзниками, чтобы привлечь к ответственности виновных в произошедшем. Также пообещали ввести финансовые санкции в отношении причастных к отравлению.





347

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter