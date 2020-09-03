В мире выявлено почти 300 тысяч новых больных коронавирусом
В мире за минувшие сутки выявили более 285 тысяч новых случаев заболевания COVID-19. Общее число подтвержденных случаев с начала пандемии перевалило за 26 миллионов человек.
Данные приведены на сайте Worldometers.
Среди стран лидирует Индия (почти 83 тысяч зараженных за сутки), Бразилия (больше 48 тысяч) и США (41 тысяча случаев). Украина находится на 15 месте.
От осложнений коронавируса умерли 6283 человека.
Всего с начала пандемии летальными оказались 867,3 тысяч. Выздоровели почти 18,5 миллионов больных.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения предупредила о затяжном характере пандемии COVID-19. По мнению экспертов ВОЗ, основным источником распространения инфекции являются молодые люди, ведущие активный образ жизни.31
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