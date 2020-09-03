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Мир

В мире выявлено почти 300 тысяч новых больных коронавирусом

7:39 3 сентября 2020
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В мире за минувшие сутки выявили более 285 тысяч новых случаев заболевания COVID-19. Общее число подтвержденных случаев с начала пандемии перевалило за 26 миллионов человек.

Данные приведены на сайте Worldometers.

Среди стран лидирует Индия (почти 83 тысяч зараженных за сутки), Бразилия (больше 48 тысяч) и США (41 тысяча случаев). Украина находится на 15 месте.

От осложнений коронавируса умерли 6283 человека.

Всего с начала пандемии летальными оказались 867,3 тысяч. Выздоровели почти 18,5 миллионов больных.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения предупредила о затяжном характере пандемии COVID-19. По мнению экспертов ВОЗ, основным источником распространения инфекции являются молодые люди, ведущие активный образ жизни.

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