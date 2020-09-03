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Мир

"Наглая атака на собственных граждан": в Сенате США призывают Трампа ввести санкции из-за отравления Навального

3:33 3 сентября 2020
Навальный Алексей

Старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси), выступавший ранее за введение санкций против Владимира Путина и его министра обороны Сергея Шойгу, заявил, что Белый дом должен задействовать закон о контроле над химическим и биологическим оружием в связи с ситуацией с Алексеем Навальным, который подвергся воздействию отравляющего вещества.

Об этом со ссылкой на заявление Мендеса пишет ТАСС.

По версии Менендеса, заявление немецкого кабмина «указывает на причастность российского правительства к еще одной наглой химической атаке против собственных граждан».

Он призвал вашингтонскую администрацию в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием «немедленно определить, была ли причастна к этому отравлению Российская Федерация, и если да, то немедленно ввести санкции».

«Президент Соединенных Штатов должен координировать решительный международный ответ на эту последнюю агрессию вместе с нашими партнерами и союзниками. Молчание будет интерпретироваться как молчаливое одобрение продолжения подобных атак», — уверен сенатор.

4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок». Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

В августе 2018 года американская администрация применила первый пакет санкций в отношении России по делу Скрипалей. Вашингтон прежде всего ввел запрет на поставку России продукции двойного назначения, сделав ряд исключений. Юридическим основанием для этого послужил американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года. Уже в августе прошлого года предусмотренный этим законом второй пакет санкций против России вступил в силу.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что лаборатория Бундесвера нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального, который находится в немецкой клинике Charite, следы яда группы «Новичок». Представитель правительства ФРГ сделал об этом официальное заявление. В свете новых данных МИД Германии вызовет посла России. Также Берлин проинформирует ЕС, НАТО и свяжется с Организацией по запрещению химического оружия.

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