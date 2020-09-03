Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, столкнувшийся с массовыми протестами в стране из-за вероятных фальсификаций на выборах, еще в 2014 году боялся потерять власть и предпринимал шаги для того, чтобы подольше оставаться во главе государства.

Для этого он даже придумал специальный план — возглавить некое «объединенное государство» Украины и Беларуси.

Об этом в интервью Onet. pl рассказал бывший глава Европейского Совета, и экс-премьер-министр Польши Дональд Туск, передает ЕП.

«Лукашенко мне тогда позвонил, я был еще премьер-министром, и прямо предложил убедить ЕС, что он может быть гарантом мирного решения украинской проблемы. И поддержать его идею белорусско-украинского союза с ним как президентом двух государств» — рассказал глава ЕНП.

Он добавил, что такое предложение прозвучало весной 2014 года.

По словам Туска, Лукашенко тогда намекал, что это единственный способ остановить Россию в ее агрессивных намерениях.

«Не из-за заботы об Украине, а из-за страха потерять власть. Все тогда боялись, что Россия не остановится на аннексии Крыма, а Лукашенко боялся неконтролируемого развития событий, жертвой которого могла стать не только Украина, но и Беларусь. И это могло означать и его конец» — отметил Туск.

По словам политика, «Лукашенко был, есть и будет всегда на своей стороне» и в то время просто прощупывал, насколько широкое поле для его игры.

При этом Туск уверен, что «в украинском деле» Лукашенко сыграл позитивную роль, независимо от того, какими были его мотивы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Александр Лукашенко посетил 1 сентября Барановичский государственный профессионально-технический колледж сферы обслуживания, где готовят швей, работников торговли, парикмахеров и других специалистов. Там он заявил, что «не держится за власть», а боится «резни», по сравнению с которой события в Украине покажутся «цветочками», а также утверждал, что нынешние протесты в стране организованы из-за рубежа.

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