84-летний Берлускони заразился коронавирусом

В среду, 2 сентября, стало известно, что бывший премьер-министр Италии и один из самых богатых людей в стране Сильвио Берлускони заразился коронавирусом. Эту информацию официально подтвердили сразу три источника — пресс-секретарь Берлускони, представители партии Forza Italia, лидером которой он является, и его врач Альберто Дзангрильо.

Доктор сообщил, что болезнь у 84-летнего Берлускони протекает бессимптомно. Чувствует пациент себя нормально. Тест на коронавирус сдал, поскольку беспокоится о своем здоровье и регулярно проходит различные обследования.

Пресс-секретарь добавил, что Берлускони находится со 2 сентября в самоизоляции у себя дома в Аркоре, Лобмардия, неподалеку от Милана. Он активно работает и помогает кандидатам от Forza Italia готовиться к выборам в местные органы власти, которые пройдут в стране в сентябре.

Напомним, Берлускони возглавлял правительство Италии четыре раза в период с 1994 по 2011 год. Американский журнал Forbes оценивает капитал итальянского политика примерно в 6 миллиардов долларов. Берлускони является владельцем футбольного клуба «Милан».

В 2013 году суд приговорил Сильвио к четырем годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов, но затем заменил наказание бесплатными общественными работами, учитывая возраст осужденного.

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