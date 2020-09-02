27.51 / 27.73 32.44 / 32.95
Киев: +32
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

"Российские власти должны дать четкий ответ": США и Великобритания отреагировали на выводы об отравлении Навального

20:08 2 сентября 2020
Навальный

Выводы немецких специалистов о том, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили ядом «Новичок», вызвали обеспокоенность в США и Великобритании.

Власти США будут работать с союзниками, чтобы привлечь к ответственности виновных в отравлении, введут финансовые ограничения, заявили в пресс-службе Белого дома, передает Telegram-канал 360tv.ru.

Глава британского МИД Доминик Рааб также заявил, что обеспокоен информацией об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального «Новичком» и призвал российские власти к ответственности за произошедшее.

«Российские власти имеют четкие основания дать ответ, и мы будем тесно работать с нашими международными партнерами с целью выявления виновных, чтобы привлечь их к ответственности», — цитирует Telegram-канал «Раньше всех Ну почти» слова дипломата.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель назвала информацию по делу Навального «удручающей». Она отметила, что немецкие специалисты абсолютно точно обнаружили «Новичок» в крови Навального.

Как сообщали «ФАКТЫ», по мнению специалистов, Навальный не умер сразу после отравления только потому, что его отравители неправильно рассчитали дозу вещества, которое попало в его организм.

230

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

пожар

На Печерске в Киеве горит элитный жилой комплекс (видео)

Александр Прико

С разницей в три дня скончались бывшие солисты групп "Фристайл" и "Ласковый май"

Зеленский

С президентом согласовано: всплыла любопытная переписка "слуг народа" об исключении Гео Лероса

Танці з зірками

«Три пары проекта пока слабее остальных»: Влад Яма о первом прямом эфире «Танців з зірками» (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер