"Российские власти должны дать четкий ответ": США и Великобритания отреагировали на выводы об отравлении Навального

Выводы немецких специалистов о том, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили ядом «Новичок», вызвали обеспокоенность в США и Великобритании.

Власти США будут работать с союзниками, чтобы привлечь к ответственности виновных в отравлении, введут финансовые ограничения, заявили в пресс-службе Белого дома, передает Telegram-канал 360tv.ru.

Глава британского МИД Доминик Рааб также заявил, что обеспокоен информацией об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального «Новичком» и призвал российские власти к ответственности за произошедшее.

«Российские власти имеют четкие основания дать ответ, и мы будем тесно работать с нашими международными партнерами с целью выявления виновных, чтобы привлечь их к ответственности», — цитирует Telegram-канал «Раньше всех Ну почти» слова дипломата.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель назвала информацию по делу Навального «удручающей». Она отметила, что немецкие специалисты абсолютно точно обнаружили «Новичок» в крови Навального.

Как сообщали «ФАКТЫ», по мнению специалистов, Навальный не умер сразу после отравления только потому, что его отравители неправильно рассчитали дозу вещества, которое попало в его организм.

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