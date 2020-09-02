На стройке в Тюмени ураганный ветер завалил сразу три башенных крана: впечатляющее видео

В российской Тюмени на стройке из-за ураганного ветра рухнули сразу три башенных крана. Ранее строительный кран упал в Киеве во время реконструкции путепровода.

Известно, что ЧП в Тюмени случилось на берегу у озера Алебашево, когда поднялся сильный ветер. Камера зафиксировала, как один за одним складываются строительные вышки.

«Строители сняли происходящее на видео, оно теперь легко может претендовать на продолжение фильма «Послезавтра», — пишет Telegram-канал Baza.

К счастью, никто не погиб, пострадали два человека.

Напомним, в прошлом году в ремонтном доке на острове Большой Багама на один из самых больших круизных лайнеров в мире «Оазис морей» тоже рухнул подъемный кран. В результате пострадали восемь работников верфи.

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