Приказали снять опознавательные знаки: в сети показали российский спецназ перед отправкой в Беларусь (видео)

Как и обещал президент Путин, в России подготовили резерв силовиков, которых в любой момент могли перебросить в Беларусь для подавления народных протестов.

С 20 августа более шестисот бойцов ОМОНа из Петербурга разместили в окрестностях Пскова. Всем сотрудникам приказали снять с формы шевроны и другие опознавательные знаки, передает Telegram-канал Baza.

Кроме самих бойцов, недалеко от Пскова разместили и 40 грузовиков для транспортировки подразделений.

По информации ресурса, несколько бойцов ОМОНа подтвердили информацию о переброске их подразделений. Но сейчас якобы всех вернули обратно. Дополнительные подробности они сообщать отказались.

Напомним, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российских силовиков должны были использовать в Беларуси только о крайней ситуации.

Между тем, американо-российский историк Юрий Фельштинский считает, что сейчас Беларусь оказалась практически беззащитной перед российским вторжением.

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