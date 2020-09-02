Лавров возложил на Украину вину за протесты в Беларуси

В среду, 2 сентября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о нескольких сотнях экстремистов, которых якобы подготовили в Украине для организации акций протестов в Беларуси.

Как сообщает «Интерфакс», на брифинге после переговоров с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем Лавров сказал, что акции протеста организуются и финансируются с территории Украины.

«Есть подтвержденные сведения о том, что подобная деятельность ведется с территории Украины. Там есть и „Трезубец“ Степана Бандеры, и С-14, есть „Национальный корпус“, есть „Правый сектор“. Все эти структуры активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Беларуси», — утверждает Лавров.

«По нашим оценкам, порядка двухсот экстремистов, натренированных на украинской территории, сейчас находятся в Республике Беларусь», — добавил он.

Однако подобные заявления были давно предсказуемы.

«Теряют хватку российские власти. Уже почти месяц в Беларуси идут протесты, а они только сейчас нашли следы „бандеровцев“ и визитки Яроша в Минске», — написал в своем Facebook журналист LIGA.net Юрий Смирнов.

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