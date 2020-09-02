21-летняя дочь Рамзана Кадырова назначена первым замом министра культуры Чечни (фото)

Глава Чечни Рамзан Кадыров, переболевший ранее коронавирусом, назначил свою 21-летнюю дочь Айшат Кадырову первым заместителем министра культуры республики.

«Назначение Айшат на новую должность — это твердо взвешенное решение. Несмотря на свои молодые годы, она имеет богатый опыт руководства самыми сложными и масштабными проектами, в том числе и в области культуры», — написал Кадыров в Telegram.

Айшат Кадырова (которая в начале 2017 года вышла замуж за сына погибшего друга своего отца) с 18 лет возглавляет модный дом Firdaws, который был основан ее матерью Медни Кадыровой. Она также, по словам отца, «внесла большой вклад» в дело развития филармонии Чеченской республики.

Кадыров выразил уверенность, что «Айшат Рамзановна, будучи внучкой нашего первого президента, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, отлично знает смысл и цену словам своего любимого дедушки: «Без культуры нет нации».

В марте 2020 года Кадыров наградил свою старшую дочь медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой» — за «безупречный добросовестный труд и вклад в развитие культуры и искусства».

В 2018 году «Русская служба Би-би-си» подсчитала, что из полутора сотен наиболее влиятельных чиновников 30% являются родственниками главы Чечни. еще 23% - односельчане и еще 12% - его друзья и их родственники. Айшат стала первой из 12 его детей (двое из которых приемные), получившей руководящую должность.

В июле Айшат Кадырова вместе со своими родителями и сестрой Хадижат попала в американский санкционный список. Всем им запрещается въезд в США.

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