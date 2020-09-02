21-летняя дочь Рамзана Кадырова назначена первым замом министра культуры Чечни (фото)
Глава Чечни Рамзан Кадыров, переболевший ранее коронавирусом, назначил свою 21-летнюю дочь Айшат Кадырову первым заместителем министра культуры республики.
«Назначение Айшат на новую должность — это твердо взвешенное решение. Несмотря на свои молодые годы, она имеет богатый опыт руководства самыми сложными и масштабными проектами, в том числе и в области культуры», — написал Кадыров в Telegram.
Айшат Кадырова (которая в начале 2017 года вышла замуж за сына погибшего друга своего отца) с 18 лет возглавляет модный дом Firdaws, который был основан ее матерью Медни Кадыровой. Она также, по словам отца, «внесла большой вклад» в дело развития филармонии Чеченской республики.
Кадыров выразил уверенность, что «Айшат Рамзановна, будучи внучкой нашего первого президента, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, отлично знает смысл и цену словам своего любимого дедушки: «Без культуры нет нации».
В марте 2020 года Кадыров наградил свою старшую дочь медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой» — за «безупречный добросовестный труд и вклад в развитие культуры и искусства».
В 2018 году «Русская служба Би-би-си» подсчитала, что из полутора сотен наиболее влиятельных чиновников 30% являются родственниками главы Чечни. еще 23% - односельчане и еще 12% - его друзья и их родственники. Айшат стала первой из 12 его детей (двое из которых приемные), получившей руководящую должность.
Дорогие друзья! Хочу поделиться хорошей новостью! Сегодня на должность первого заместителя Министра культуры ЧР назначена Внучка Первого Президента ЧР, Героя России АХМАТ-ХАДЖИ Кадырова (ДАЛА г1азот къобалдойла цуьнан) Айшат Рамзановна Кадырова. Для меня и для всей сферы культуры такое назначение за честь и гордость! Айшат Рамзановна, несмотря на свой молодой возраст, многие годы активно участвует в жизни творческих коллективов нашей республики, обеспечивая всем необходимым танцевальные, музыкальные и театральные коллективы. Я от всего сердца поздравляю ее с этим назначением, и выражаю искреннюю благодарность за поддержание такого решения Главу ЧР, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова! Дела реза хуьлда Хьуна, Лераме Паччахь! Дала т1аьхье беркате йойла!
В июле Айшат Кадырова вместе со своими родителями и сестрой Хадижат попала в американский санкционный список. Всем им запрещается въезд в США.252
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