В тюрьме умер лидер красных кхмеров, приговоренный к пожизненному заключению

Один из лидеров красных кхмеров, приговоренный к пожизненному заключению Международным трибуналом под эгидой ООН, скончался в возрасте 77 лет, отбывая тюремный срок. Как сообщает CNN, Канг Кек Иеу (известный также ранее, как товарищ Дуч) почувствовал себя плохо в своей камере и был доставлен в одну из больниц столицы Камбоджи Пномпеня, но врачи уже не смогли ему помочь. Причина смерти не называется.

Движение «Красные кхмеры» правило Камбоджей (которая тогда носила название Кампучия) с 1975-го по 1979 год. Режим был свергнут вьетнамскими войсками. За это время в ходе репрессий, а также голода и болезней погибло, по разным оценкам, от одного до трех миллионов человек — почти четверть населения страны.

Канг Кек Иеу руководил концлагерем для политзаключенных, где заключенных подвергали пыткам. Его признали виновным в гибели как минимум 15 тысяч человек.

После падения режима Канг Кек Иеу скрывался в лесах около тайской границы. Провел год в Китае, занимаясь преподаванием. Жил под вымышленным именем. Его арестовали в 1999 году. В 2010 году трибунал признал его виновным в преступлениях против человечности, и приговорил к 35 годам тюрьмы. Канг Кек Иеу обжаловал это решение, и в 2012 году трибунал назначил ему пожизненный срок.

Товарищ Дуч стал первым приговоренным за преступления красных кхмеров. Суд, созданный властями Камбоджи совместно с ООН специально для расследования преступлений режима лидера красных кхмеров, приговорил только трех человек. Помимо Канга Кека Иеу, это также бывший председатель президиума Демократической Кампучии, 87-летний Кхиеу Сампхан, и 92-летний Нуон Чеа — один из ближайших сторонников лидера красных кхмеров, диктатора Пол Пота. Они получили пожизненное наказание за преступления против человечности и геноцид. Еще два расследования были прекращены в 2013 и 2015 годах по причине смерти подозреваемых.

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