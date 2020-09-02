«Тут не нужно быть Шерлоком Холмсом»: Борис Акунин по полочкам разложил отравление Навального

Успешный российский писатель Борис Акунин, хорошо знающий Алексея Навального, дал интервью французскому изданию Le Figaro, в котором с присущей ему логикой разложил, как говорится, по полочкам тайный смысл отравления, жертвой которого известный оппозиционер стал в августе. «ФАКТЫ» подготовили полный перевод беседы Акунина с французским журналистом Аленом Барлетом.

«Автор популярных исторических детективных романов Борис Акунин является одним из самых читаемых в мире современных российских писателей. Его произведения переведены на многие языки. Он хорошо знает Алексея Навального, они вместе принимали участие в антипутинских демонстрациях в 2011—2012 годах. «Отец» известного сыщика Эраста Петровича Фандорина живет с 2014 года в Лондоне. Вот что он думает об отравлении главного оппонента Кремля, который находится в очень тяжелом состоянии в берлинской клинике.

— Как вы отреагировали на отравление Алексея Навального? Как вы думаете, кто это сделал и какую опасность Навальный представляет для режима Владимира Путина?

- Тут не нужно быть Шерлоком Холмсом. Российские спецслужбы постоянно следили за Алексеем Навальным, глаз с него не сводили. Кто бы ни отравил его, явно не боялся этой слежки. Следовательно, исполнитель либо связан со спецслужбами, либо они сами совершили это покушение. Третья версия возможна, но ее очень трудно определить.

Сторонники Путина, конечно, были заинтересованы в исчезновении своего главного оппонента. Навальный уже очень давно испытывает их терпение. А тут приближаются местные выборы 13 сентября. Это наиболее уязвимое место путинского режима: у него достаточно полицейских сил для того, чтобы контролировать ситуацию в Москве, но недостаточно для такой огромной страны, как Россия. Поездка Алексея Навального в Сибирь являлась частью этих выборов. В контексте общественных беспорядков в сибирском городе Хабаровске и последних событий в Беларуси смелый и активный лидер оппозиции представлялся весьма опасным с точки зрения сторонников правящего режима. Вполне возможно, что доза яда была сознательно рассчитана так, чтобы не убить его (это вызвало бы массовые протесты), а для того, чтобы навсегда сделать инвалидом. Это еще более подло.

— Прежде вы критиковали Алексея Навального за его терпимость по отношению к экстремистским националистическим движениям с их расистскими лозунгами. Он с ними порвал?

— В прошлом у Алексея была иллюзия, что он сумеет объединить против режима как демократов и левых, так и националистов. Вот почему он заигрывал с ними. Мне это действительно не нравилось. Но с тех пор Навальный достиг зрелости как политик, и в последние годы у таких либералов, как я, с ним не было никаких разногласий. Он не националист, он сторонник идеи «национального государства», то есть государства, воплощающего национальные интересы, а не мечты об империи. С этой точки зрения, все граждане государства считаются «нацией», этническая принадлежность не имеет к этому никакого отношения. Для России это новая концепция, и я полностью ее поддерживаю.

— Некоторые представители оппозиции критиковали Навального также за его недостаточно твердую позицию относительно аннексии Крыма. Что вы об этом думаете?

- В 2014 году он говорил, что присоединение Крыма к России было осуществлено несправедливо. Он подчеркивал, что необходимо провести настоящий референдум, позволив жителям полуострова самим решить их судьбу. Моя позиция заключается в следующем — сначала мы должны вернуть Украине ее незаконно аннексированную территорию. И только после этого поднимать вопрос — перед Украиной и на международном уровне — о проведении референдума под эгидой и контролем Евросоюза или ООН. Лично мне все равно, чьим будет Крым, лишь бы живущие там люди были счастливы. К тому же я не уверен, что после нескольких лет жизни под режимом Путина крымчане все еще хотят быть частью России.

— Вы также говорили, что Навальный упустил свой шанс, что помимо своих расследований коррупции он не предложил никаких новых идей, которые были бы способны объединить россиян в борьбе против режима. По вашему мнению, Навальный был способен представлять политическую альтернативу, которую поддержали бы широкие массы?

- Я не говорил, что Навальный упустил свой шанс. Я несколько раз говорил, что он слишком жаждал раскрыть коррупционные дела, и что ему, на мой взгляд, не хватало позитивной программы, разработанной его командой. Совершенно ясно, какой России они не хотят, но мне хотелось бы лучше понять, что они предлагают. В итоге они взялись за разработку программы, которая все еще находится в процессе завершения. Как мне думается, это очень хорошая программа, способная превратить Россию в демократическое и открытое государство.

Что касается поддержки, которая у него есть, она никогда не была незначительной, особенно в крупных городах. В 2013 году Алексей Навальный наверняка победил бы на выборах мэра Москвы, если бы голоса считали честно. Он точно бы прошел во второй тур. Там бы все и решилось. Однако вечером, когда подводились итоги, мы не имели доступа к статистике на протяжении нескольких часов. Потом вдруг неожиданно объявили, что путинский кандидат Сергей Собянин набрал более 50% голосов. Именно с тех пор Путин так боится Навального, что никогда не упоминает его имя. Путин говорит «он» или «этот персонаж». И не позволяет своему пресс-секретарю называть имя Навального. Это просто смешно.

— Какими будут последствия для российской политической жизни, если Алексей Навальный больше не сможет в ней участвовать?

— Это будет весьма печально для тех, кто любит Алексея и восхищается его мужеством. Но Путину из-за этого станет еще хуже. Протестные движения связаны не с Навальным, они основаны на том, что столько людей в России недовольны авторитарным режимом и не согласны с перспективой пожизненной диктатуры. Самое опасное, что сейчас может случиться для Путина — это появление новой волны оппозиционных лидеров, для которых Навальный станет мучеником и символом. Но я все еще очень, очень надеюсь на то, что Алексей вернется".

Ранее «ФАКТЫ» предлагали читателям полный перевод интервью российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы-младшего, который пережил два отравления, немецкой газете Süddeutsche Zeitung. Он рассказал, для чего российские спецслужбы на протяжении многих лет используют отравление неугодных.

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Alain Barluet / Le Figaro)

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