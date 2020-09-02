Яхта британского миллиардера застряла в порту Монако — у двух членов экипажа выявили COVID-19

В порту Монако застряла роскошная яхта Lionheart, принадлежащая одному из богатейших людей Великобритании — 68-летнему миллиардеру Филиппу Грину.

Как сообщает издание The Sun, 71-летняя Тина Грин, супруга владельца компании Arcadia Group, в которую входит сеть магазинов Topshop, рассказала, что у двух членов экипажа яхты выявили коронавирус. Все находящиеся на борту должны оставаться на строгом карантине. Сходить на берег им запрещено.

Тина Грин сообщила, что они с супругом собирались отправиться в круиз. Но перед тем, как отправиться в плавание, решено было на всякий случай проверить состояние здоровья членов экипажа. Их попросили сдать тесты на COVID-19. В двух случаях они оказались положительными. У одного из зараженных болело горло. У другого болезнь протекала бессимптомно. Оба они изолированы в своих каютах. Тина также остается на борту. Она не уточнила, находится ли с ней ее муж. Однако в последние два года Филипп Грин большую часть своего времени проводил на яхте. Здесь он проживал и руководил своим бизнесом. Так что скорее всего сейчас он на карантине вместе с женой и сотрудниками. А круиз пришлось отложить.

92-метровая яхта Lionheart стоит 134 миллиона долларов. Она оснащена вертолетной площадкой. На судне имеется 15 кают для членов экипажа и 12 комнат для гостей.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Том Круз за 670 тысяч долларов арендовал круизные суда для съемочной группы фильма «Миссия невыполнима-7».



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